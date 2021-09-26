القوى العاملة: عودة العمالة المصرية لليبيا قبل نهاية 2021

قال الدكتور هيثم الدهان، مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية بوزارة القوى العاملة، إن عودة العمالة المصرية لليبيا ستكون قريبًا، موضحًا أنه قبل نهاية 2021 سيكون هناك عمالة مصرية في الشقيقة ليبيا من أجل إعادة الإعمار والبناء، إذ أنها من أهم القطاعات التي تجذب المصريين في قطاع التشييد والبناء والمقاولات والمجال الطبي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم».

تدريب العمالة المسافرة إلى ليبيا

وأضاف «الدهان»، أن العمالة المصرية المقرر لها الذهاب إلى ليبيا سيتم تدريبها قبل السفر، بمشاركة العديد من الجهات، خاصة على الجانب الأمني والمجتمعي، ليعرف العامل كيفية تأمين نفسه داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا أن ليبيا تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، بدليل أنه قبل 2011 كان هناك أكثر من 3 ملايين عامل مصري داخل ليبيا.

عودة العمالة المصرية لليبيا

فيما أكد المهندس أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، إن قرار عودة العمالة المصرية إلى ليبيا من القرارات المهمة في التوقت الحالي، نظرًا لدور العمالة المصرية البارز دائمًا وأبدًا في ليبيا، إذ أن العمالة المصرية في ليبيا وصلت قبل عام 2011 إلى 3 ملايين عامل مصري، وتراجعت في الوقت الحالي إلى 50 ألف عامل تقريبًا.