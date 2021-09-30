رئيس هيئة قضايا الدولة: لا مجال للواسطة في تعيين الأعضاء

قال المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحكيم الدولي أصبح واقعا، وأي استثمار سيتم يصاحبه تحكيم دولي، بمعنى أن أي مستثمر يرغب في استثمار أمواله ولا يعرف القوانين أو النظام القضائي الموجود في الدولة، وبالتالي يختار وسيلة سهلة بالنسبة له، وبالتالي يختار التحكيم الدولي، وهو ما انتشر في الآونة الأخيرة.

التحكيم الدولي آلية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الدولة والمستثمر

وأضاف «فتحي»، في لقاء على شاشة قناة extra news، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن التحكيم الدولي آلية لفض النزاعات التي قد تنشأ بين الدولة والمستثمر، وبالتالي يضع كثيرا من العقود هذا الشرط، بأن أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقود أو أي خلاف بينها وبين المستثمر فيتم اللجوء للتحكيم الدولي، وأقيمت ضد مصر العديد من القضايا، وخسرنا بعض القضايا، ليس بسبب ما يتداول بأن التحكيم ضد الدولة ولكن التحكيم ينشأ أساسا من العقد.

وتابع: «لازم تكتبي عقد كويس وبعدين تعرفي إزاي يتنفذ وبعدين تختاري المحامي والمحكم الدولي، ومعظم القضايا التي خسرتها الهيئة بالتحكيم الدولي كان فيه خطأ في تنفيذ هذه العقود أو إلغائها بطريقة غير صحيحة أو وفقا لما نص عليه العقد، وبالتالي بنخسر هذه القضايا».

هناك أنواع مختلفة من التدريب داخل هيئة قضايا الدولة

وأشار إلى أن هناك أنواعا مختلفة من التدريب داخل هيئة قضايا الدولة، ومنها التدريب مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لافتا إلى أن هناك دورة تدريبية مع وزارة الاتصالات للتدريب على التحول الرقمي داخل الهيئة، والدورات التدريبية تعمل على تنمية الشخصية القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة.

وأوضح المستشار حسين فتحي: «دورات تدريبية للترقية من درجة لدرجة أخرى داخل هيئة قضايا الدولة، نظام التعيين داخل هيئة قضايا الدولة يتم وفق معيار الكفاءة والتقدير، ولا مجال للواسطة في التعيين، نقبل جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية وهناك أعداد محدودة للتعيين من كل كلية».