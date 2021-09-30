مأساة «روان».. فتاة المنصورة أصيبت بـ«الصلع» بعد جلسة كوافير

ماتت بصيلات شعر الفتاة «روان»، 16 سنة، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتعيش حالة نفسية سيئة بعد أن أصيبت بالصلع فجأة بعد جلسة تصفيف شعر لدى كوافير، قبل الاحتفال بعيد ميلادها مع زملائها، إلا أنها تعرضت خلال جلسة التصفيف إلى مكواة قوتها 750 وات، سرعان ما جعل شعرها يتساقط، وأخبرها الأطباء أنها أصبحت صلعة لأن البصيلات ماتت، ولم يجد معها أي علاج نفعاً إلى الآن، فلجأت والدتها إلى قسم الشرطة تشتكي الكوافير وتطالب بحق ابنتها، وفتحت النيابة العامة تحقيقياً فيما حدث.

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الأم: ذهبت بابنتي للكوافير لأن كان عندنا مناسبة

قالت «هـ. أ.»، والدة «روان»: «كان عندنا مناسبة، وبنتي أصلاً محجبة، ولوجود مناسبة في البيت، أرادت تعمل شعرها مكواة وشسوار»، مشيرةً إلى أنه «سبق وأن ذهبنا لنفس الكوافير، وكانت هناك سيدة جزائرية تعمل في المحل، ورضينا عن شغلها، ولما ذهبت بابنتي تلك المرة لم نجد السيدة الجزائرية، وعندما أردت الخروج من المحل، غضبوا بشدة وكان ردهم «انت كده بتشتمينا».

الأم: الكوافير طلبت قص شعر الطفلة ورفضت

وأضافت الأم لـ«الوطن» دخلنا قسم المحجبات، وفوجئت بالسيدة تطلب قص شعر البنت فرفضت، فالبنت شعرها طويل وكثيف، وفوجئت بإصرار منها علي قصه، لكن إصرارها قابلته برفض قاطع مني، و وبدأت في غسيل رأس الطفلة، وقالت لها : «انت بتلسعي رأسي» فما كان منها إلا أن ردت : « انا عارفه أنا بعمل إيه» حتى جاءت مرحلة المكواة، ووجدتها تضع علي رأس الطفلة مادة زيتية أو سيرم، وكانت تضغط علي الشعر، وقالت كل واحد له طريقته في الشغل، ورغبت في المشي بابنتي لكن طلبت مني أن أجلس ولا أعترض علي شيء، وأن أنتظر نتيجة الشغل.

سمعت صوت غريب من المكواة

وأشارت إلي أنها طلعت مكواة، وقالت: المكواة دي للناس الغاليين بس، ولما بدأت تشتغل بها كنت سامعة صوت غريب، لو شيطان لن يصدق ما حدث لابنتي، مهما قالوا لا أتخيل ما حدث لابنتي، وأول ما لمست القصة «مقدمة شعر الرأس» وقعت عليها الشعر، وصرخت فيها بشدة وقالت مكنش قصدها يتحرق، وبكيت بشدة، وانهارت لما رأيت شعر ابنتي بيقع.

وأكدت أن ابنتي كان شعرها طويل وثقيل كله وقع ولم يتبقى إلا البسيط، والحرارة كانت عالية جدا وحرقت بوصيلات الشعر، فقد اشتغلت بالمكواة علي أعلي درجات الحرارة، وكانت الحرارة عالية جدا، ولو كانت قسمت الشعر كنت لحقت شعر البنت، وكنت شوفت الشياط.

وحررت الأم المحضر رقم 4984 جنح أول المنصورة لسنة 2021 وفتحت النيابة العامة التحقيق في المحضر.