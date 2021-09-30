المواعيد الشتوية لفتح وغلق المقاهي والمحلات.. يبدأ التطبيق اليوم

تدخل مواعيد العمل الشتوية للمحال التجارية والمطاعم، حيز التنفيذ، بداية من اليوم الخميس، لتُغلق المحال التجارية والمولات في الساعة 10 مساء، مع مد موعد الإغلاق إلى الـ11مساء يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير مواعيد العمل الشتوية الخاصة بالمقاهي والمحلات والورش والكافيهات والمطاعم..

المطاعم والمقاهي

وتبدأ مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، من الساعة 5 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمات الـ«تيك أواي» وتوصيل الطلبات على مدار اليوم، مع التأكيد على نسب التشغيل وحظر الشيشة داخل المطاعم والمقاهي.

محلات البقالة

أما عن محلات البقالة والسوبر ماركت والصيدليات، فستكون مستثناة من مواعيد الإغلاق.

الورش والأعمال الحرفية

وأصدرت وزارة التنمية المحلية، قرارا بالمواعيد الشتوية، وأوضحت فيما يخص الورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية، أنها مواعيد العمل الشتوية الخاصة بها ستكون من الثامنة صباحا إلى السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

خدمات الاتصالات

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات، لتكون طوال أيام الأسبوع، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تكون يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، ويوم الجمعة، من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

تأثير المواعيد على الحركة التجارية

وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، على أن إعادة تحديد مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم والمولات التجارية الجديدة تزامنًا مع الموسم الشتوي، لن يؤثر على سير الحركة التجارية بالأسواق، حيث إن المواطنين اعتادوا على هذه المواعيد.