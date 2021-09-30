«تنظيم الاتصالات» يحدد مواعيد العمل الشتوية لفروع شركات المحمول

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات جديدة بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن العمل بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من أول أكتوبر 2021.

وجاءت مواعيد عمل منافذ خدمات الاتصالات كالتالي:

- طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

- يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- يوم الجمعة، من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- تلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل أيام، عن تحديث آليات التنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت لتصبح خلال 3 أيام بدون تحمل المستخدم أي تكاليف إضافية لعملية التنقل، حيث ألزم الجهاز الشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ عمليات التنقل بما تشتمل عليه من إلغاء الخدمة لدى مقدم الخدمة الحالي، وإعادة تشغيلها لدى مقدم آخر، بحيث لا تتعدى 72 ساعة، لتكون عملية إلغاء الخدمة خلال 24 ساعة وعملية الاشتراك بالخدمة خلال 48 ساعة، على أن يتم تفعيل الآليات الجديدة للتنقل بين مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بداية من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021.

حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب للمستخدم

وتهدف المنظومة الجديدة إلى منح المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له، وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء، مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم إلغاء الخدمة للمستخدم.

كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة، بتوصيل خدمة الإنترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة إنترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط، وبذلك يستفيد جميع مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت من المنظومة الجديدة، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة «في حالة التقسيط»، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة «في حالة تواجدها»، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الإلغاء لأي سبب آخر.