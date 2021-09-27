«بشاي»: المواعيد الشتوية للمحلات لن تؤثر على الشراء..وتوفر 30% للتجار

أكد متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، أن إعادة تحديد مواعيد غلق وفتح المحال والمطاعم والمولات التجارية الجديدة تزامنًا مع الموسم الشتوي، لن يؤثر على سير الحركة التجارية بالأسواق، حيث أن المواطنين اعتادوا على هذه المواعيد.

القرار لن يؤثر على البيع والشراء

وأوضح «بشاي» في بيان صحفي اليوم، أن قرار تنظيم الغلق سيبدأ تطبيقه الخميس الموافق 30 سبتمبر، لافتا إلى أنه لن يؤثر على حركة البيع والشراء في الأسواق.

توفير 30% من مصروفات لا داعي لها

وأشار إلى أن تحديد الحكومة مواعيد لغلق وفتح المحال أمر جيد، لأنه يحد من العشوائية في البيع والشراء، لا سيما أن المواطنين اعتادوا على مواعيد الغلق والفتح وذلك للعام الثاني على التوالي، موضحا أن ذلك يوفر لأصحاب المحالات أكثر 30% كانت مصروفات ونسريات كانت تصرف في ما لا داعي له.

قال أن السوق نظم نفسه وفقًا للمواعيد الجديدة، والمواطن تعود على المواعيد الجديدة، لافتًا إلى أن مواعيد الغلق والفتح الصيفية كانت تسير بشكل جيد دون أي معوقات.

كانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت من فبل أن المحلات ستعمل من السابعة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، على أن يتم مدّ العمل أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، إلى الحادية عشرة مساءً، مع توفير لجان لمتابعة التزام المحلات بالمواعيد في كل المحافظات.

استثناء الخدمات العاجلة للمواطنين

كما تنطلق مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة في المناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوي من الثامنة صباحاً وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

الالتزام بنسب التشغيل وحظر الشيشية

فيما تبدأ مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، التي تنطلق الخميس المقبل، في الخامسة صباحاً وتغلق في الثانية عشرة منتصف الليل، بالإضافة إلى مدّ العمل ساعة أيام الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية فضلاً عن استمرار خدمة توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة، مع التأكيد على الالتزام بنسب التشغيل وحظر الشيشة داخل المطاعم والمقاهي.