من هي نجلاء بودن رئيس الحكومة التونسية.. السيرة الذاتية

جاء قرار الرئيس التونسي، قيس سعيد، باختيار السيدة نجلاء بودن حرم رمضان، لتتولى مهمة رئاسة حكومة التونسية، لتصبح أول سيدة تتولى رئاسة حكومة تونس، وأول سيدة عربية أيضا تتولى منصب رئيسة حكومة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول من هي نجلاء بودن وما هي السيرة الذاتية الخاصة بها.

من هي نجلاء بودن؟

وأجابت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية، في تقرير لها، عن سؤال من هي نجلاء بودن رئيس الحكومة التونسية الجديدة؟ وما هي السيرة الذاتية لها؟، مشيرة إلى أن رئيسة الوزراء الجديدة من مواليد 1958، أصيلة ولاية القيروان.

أستاذ تعليم عالي متخصصة في الجيولوجيا

وتشتغل نجلاء بودن وظيفة أستاذ تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، وهي مختصّة في علوم الجيولوجيا، وتعمل ضمن تنفيذ خطة برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مديرة جودة بوزارة التعليم العالي

وتابعت «موزاييك إف إم»، في سرد تفاصيل السيرة الذاتية لرئيسة الوزراء الجديدة نجلاء بودن، قائلة إنها كانت مديرة عامة، مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كذلك اشتغلت في منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، كما عملت في وظيفة في ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

أول سيدة عربية تتولى رئاسة الحكومة

وأخيرا سيضاف للسيرة الذاتية لنجلاء بودن رمضان، أنها أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس، وأول رئيسة حكومة عربية.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت عن تكليف الرئيس قيس سعيد، لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة، بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التى اتخذها الرئيس التونسي للسيطرة على حالة الانفلات التي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية، بسيطرتها على البرلمان.

رئيسة حكومة تواجه الصعوبات الاقتصادية

وأكدت نجلاء بودن، المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، في تونس، أنها ستعمل على تشكيل حكومة متجانسة، لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، ومحاربة الفساد في البلاد، مشيرة إلى أنها ستعمل على تلبية مطالب التونسيين المتعلقة بحقوقهم الطبيعية في النقل والصحة.