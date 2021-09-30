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محمود مسلم

مصر ترحب بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية

كتب:

الوطن
06:45 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية

أعرب السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بتكليف السيدة نجلاء بودن، بتشكيل الحكومة التونسية.

وقدَّم المُتحدث الرسمي، التهنئة للجانب التونسي بهذه المناسبة، مُثمنا هذه الخطوة على صعيد انطلاق تونس نحو المستقبل، تحت القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس التونسي، قيس سعيد، وجدَّد فى هذا السياق دعم مصر لرؤية الرئيس التونسي، التي تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي الشقيق وصون مقدراته. 

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