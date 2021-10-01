الطرق البديلة لطريق الواحات بعد غلقه لمدة شهر للقادمين من الفيوم

حالة من الجدل شهدتها محافظة الفيوم، وتحديداً بين سائقي موقف مصر، بعدما علموا بإعلان محافظة الجيزة عن إغلاق طريق الواحات بطول ما يقرب من 5 كيلو مترات، بدءاً من ميدان الواحات وحتى نقطة تفتيش الميزان، ابتداء من صباح اليوم الجمعة، ولمدة شهر كامل ينتهي 31 أكتوبر الجاري، لإنشاء كوبري سيارات في تقاطع طريق الواحات مع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، وتطوير الطريق في الاتجاه القادم من الفيوم، حيث يتساءل الجميع عن الطرق البديلة لطريق الواحات التي يسلكونها للوصول إلى وجهتهم.

المناطق المغلقة على طريق الواحات لشهر

وكشفت محافظة الجيزة، أنّ المنطقة التي سيتم إغلاقها في طريق الواحات للقادمين من الفيوم، ستكون في المنطقة الواقعة بين بداية الطريق البطيء الذي يؤدي إلى مول مصر، وينتهي عند الكوبري العلوي الواقع أمام مول مصر، حيث ستكون الأعمال فيه مستمرة على مدار 24 ساعة.

الطرق البديلة للواحات للقادمين من الفيوم

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في بيان لها، أنّها ستقوم بعمل بعض التحويلات المرورية على طريق الواحات في الاتجاهين طوال فترة الغلق الجزئي التي تستمر لمدة 30 يوماً، مُبينةً الإجراءات التي اتخذتها لتوفير تلك التحويلات المرورية كالتالي:

-إزالة الجزيرة الوسطى في منطقة الإغلاق.

- توفير حارة مرورية بعرض 5 أمتار فقط في طريق الواحات اتجاه القادم من الفيوم.

- تخصيص الحارة المستقطعة لسير السيارات القادمة من الفيوم والمتجه للواحات.

- فصل الحارة المرورية بحواجز خرسانية لمنع السير عكس الاتجاه وتعطيل حركة المرور، ومنع وقوت حوادث.

اتخاذ طريق الرماية بدلاً من الواحات

كما يمكن للقادمين من الفيوم، تجنب المرور خلال فترة غلق طريق الواحات واستبداله بطريق الرماية، ومن يريد أن يسلك الطريق الدائري يتخذ طريق المريوطية أو المنصورية حتى يصعد الدائري، وذلك حتى لا يعانوا من التكدس المروري في طريق الواحات خلال فترة الإغلاق.

كاميرات مراقبة وخدمات مرورية بالواحات

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أنّه سيجرى توزيع العديد من الخدمات المرورية على طريق الواحات طوال فترة الغلق، لتيسير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات، بالإضافة إلى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات سيتم تركيبها طوال منطقة الإغلاق.

غلق جزئي لطريق الواحات شهر

وكانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن تطبيق إغلاق جزئي لطريق الواحات في الاتجاهين لمدة شهر كامل، ابتداءً من اليوم، وذلك بسبب وجود أعمال تطوير على الطريق في الاتجاهين.