أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات، في الاتجاه القادم من طريق الفيوم، باتجاه مدينة الواحات، تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية، بطول مايقرب من 5 كيلومترات.

غلق كلي لطريق الواحات لمسافة 5 كيلومترات لمدة 30 يوماً

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه مدينة الواحات، في المنطقة المذكورة، وذلك لمدة 30 يوماً، ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق الأول من أكتوبر، حتى صباح يوم الأحد 31 أكتوبر 2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

تحويلات مرورية للتيسير على المواطنين أثناء فترة الإغلاق

واوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء تحويلات مرورية للتسهيل على المواطنين، حيث تم نقل حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات، وترغب بالسير في اتجاه مدينة الواحات، لتقوم بالسير يميناً اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات، بعد استحداث مخرج من الطريق السريع باتجاه الطريق البطيء، قبل منطقة الأعمال.

ويتم استكمال السير بالطريق البطيء حتى المناطق المواجهة لمصنع الشرقية للدخان، ثم العودة مره أخرى يساراً باتجاه طريق الواحات السريع، عن طريق مخرج من الطريق البطيء باتجاه الطريق السريع، واستكمال السير باتجاه مدينة الواحات.

التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات التحذيرية والإرشادية

وتنوه محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم .

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية بمحيط موقع الأعمال.