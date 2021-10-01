تفاصيل حريق الزرايب: النيران تأكل 500 عشة واللوادر تفتح طرقا للمطافي «فيديو»

شب حريق ضخم بمنطقة الزرايب التابعة لأوسيم بمحافظة الجيزة، في التاسعة مساء أمس، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتلقى اللواء عمرو طلعت، رئيس قطاع الشمال، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد ألسنة نيران لعدة أمتار وأدخنة كثيفة بمنطقة الزرايب.

15 سيارة إطفاء ما زالت تحاول إخماد الحريق

واشتعل الحريق في 500 عشة متلاصقة ومقامة على مساحة 200 فدان، وانتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، وما زال العمل جاريًا لإطفاء الحريق حتى الآن.

وأجرت الأجهزة المعنية إزالات باستخدام اللوادر من أجل فتح الطريق وتمهيده أمام سيارات الإطفاء في المنطقة المخصصة لجمع القمامة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو مصابين، في الوقت الذي تجدد فيه اشتعال النيران لأكثر من مرة في المخلفات الموجودة بمنطقة الزرايب.

وكانت محافظة الجيزة قد شهدت أمس حريقا ضخما في منزل قريب من محور صفط اللبن بالجيزة وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في السماء، وتمت السيطرة على الحريق بدون وقوع ضحايا، حيث تلقت الحماية المدنية بلاغًا بالحريق ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، عقب ورود بلاغ إليها بنشوب حريق في عقار سكني في بولاق الدكرور، وانتقلت قوة من الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات والمساكن المجاورة.