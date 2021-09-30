تفحم طفلين في حريق داخل حظيرة مواشي بالبحيرة

لقى طفلان مصرعهما في محافظة البحيرة، قبل قليل، نتيجة نشوب حريق داخل حظيرة ماشية، في منطقة «الملقة»، التابعة لمركز إيتاي البارود، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مديرية أمن البحيرة بتفحم جثة طفلين في حريق بإيتاي البارود

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، مساء اليوم الخميس، يفيد باستقبال المستشفى جثتي طفلين متفحمتين، جراء اشتعال النيران في حظيرة مواشي بمنطقة «الملقة»، التابعة لذات المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

تحديد هوية الطفلين ضحايا حريق حظيرة الماشية بإيتاي البارود

بالانتقال والفحص، تبين مصرع كل من «مالك أ. ص.»، 5 سنوات، و«ياسين م. ص.»، 4 سنوات، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة.

مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بكفر الدوار

وفي وقت سابق اليوم الخميس، لقى شخصان مصرعهما تحت عجلات أحد القطارات، أثناء عبور أحد المزلقانات في مدينة كفر الدوار، وجرى نقل جثتي المجني عليهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتم تحرير محضر للعرض على النيابة.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، اخطاراً من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد باستقبال المستشفى العام جثتي شخصين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث اصطدام أحد القطارات بهما، أثناء عبورهما أحد المزلقانات بمدينة كفر الدوار.

أسماء ضحايا حادث قطار على مزلقان كفر الدوار

وأسفر الحادث عن مصرع كل من «كريم إبراهيم سعد عوض»، 25 سنة، مقيم بكفر الدوار، و«مصطفى عطية عبد المقصود»، 20 سنة، وجرى حفظ الجثتين داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.