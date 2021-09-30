حريق هائل في منزل ببولاق الدكرور بالقرب من محور صفط اللبن

نشب حريق هائل في منزل قريب من محور صفط اللبن بالجيزة، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف في السماء، وانتقلت قوة من الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العقارات والمساكن المجاورة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد دفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، عقب ورود بلاغ إليها بنشوب حريق في عقار سكني في بولاق الدكرور.

حريق مدمر في عقار ببولاق الدكرور

وأضافت المصادر، أن قوات الحماية المدنية نجحت في محاصرة النيران قبل أن تنتقل إلى المساكن المجاورة، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي قررت انتداب المعمل الجنائي للمعاينة، لبيان أسباب الحريق وموافاة النيابة بالنتائج التي أسفرت عنه التقارير الفنية، كما كلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث لبيان أسبابه، ولم يتضح حتى الآن أسباب الحريق الذي نشب بشكل مفاجئ في أحد العقارات وتجمع عدد كبير من السكان في محاولة لإخماده ومعاونة قوات الدفاع المدني.

مصرع طفلين في حريق بالبحيرة

وفي سياق متصل، لقى طفلان شقيقان مصرعهما، ظهر اليوم، جراء نشوب حريق بمنطقة المقلة التابعة لمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي ايتاي البارود العام، يفيد بوصول طفلين جثث هامدة، وتبين من الفحص نشوب حريق بحظيرة داخلها فرن بلدي خلف منزل المواطن «إبراهيم صبحي»، بمنقطة الملقة التابعة لمركز ايتاي البارود.

وأسفر الحريق عن وفاة كل من: مالك ابراهيم صبحي، 5 سنوات، ياسين ابراهيم صبحي، 6 سنوات، وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.