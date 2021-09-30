إصابة 12 عاملا في حريق داخل مصنع للمبيدات بالعاشر (صور)

أصيب 12 عاملاً على الأقل في حريق اندلع داخل مصنع للمبيدات الحشريه بالمنطقة الصناعية الثانية، في مدينه العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، قبل قليل، حيث انتقلت قوات الحماية وفرق الإنقاذ إلى موقع الحريق، فور إبلاغها بالحادث، وتم إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

إخطار مدير أمن الشرقية بنشوب حريق في مصنع بالعاشر

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بعد ظهر اليوم الخميس، يفيد بنشوب حريق في مصنع للمبيدات الحشريه بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينه العاشر من رمضان، وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية، إلى موقع البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.

وتم الدفع بعدد 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

محافظ الشرقية يتابع جهود إخماد حريق مصنع المبيدات

ومن جانبها، أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم، المتحدثة الرسمية باسم محافظة الشرقية، أنه تم إخطار المحافظ، الدكتور ممدوح غراب، باندلاع حريق في أحد مصانع المبيدات الحشرية بمدينة العاشر من رمضان، وأنه يتابع تطورات الحريق وجهود قوات الحماية المدنية لإخماد النيران لحظة بلحظة.

نقل 12 عاملاً مصاباً للمستشفيات

وأشارت المتحدثة باسم محافظة الشرقية إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 12 عاملاً، تم نقل 3 منهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، و9 حالات إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، كما أسفر الحريق عن حدوث تلفيات في المصنع.