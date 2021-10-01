آسر ياسين عن ترشيح منة شلبي لجائزة «إيمي» الدولية: «تستحقها»

عبر الفنان آسر ياسين عن سعادته بترشيح منة شلبي لجائزة «إيمي» الدولية، عن فئة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، الذي شاركها بطولته، مؤكدا أنها تستحق الجائزة عن جدارة، والتي المقرر الإعلان عنها في 22 نوفمبر المقبل.

وقال آسر ياسين في لقاء مع برنامج «ET بالعربي»، إنه لم يشك في ترشيحها لتلك الجائزة، التي تعتبر الممثلة المصرية والعربية الأولى التى تترشح لها، متابعا: «أنا فخور بمنة.. وفخور أنها وصلت للقائمة القصيرة بهذا العمل تحديدا وهو ما سيمنحه فرصة أكبر للمشاهدة، وأتمنى أنها تفوز بالجائزة».

وأشار آسر ياسين إلى أن منة شلبي هي أكثر فنانة عمل معها في الوسط الفني، حيث قدما معًا عددًا من الأعمال منها «بيبو وبشير»، «تراب الماس»، الفيلم القصير «شوكة وسكينة»، إضافة إلى مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة».

آسر ياسين يعلق على التشكيك في ترشيح منة شلبي لجائزة «إيمي» الدولية

منة شلبي تنافس نجمات العالم على جائزة «إيمي» أفضل ممثلة

وتنافس منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة في النسخة الـ49 من جائزة «إيمي» الدولية، وتضم قائمة ترشيحات كلا من الإنجليزية هايلي سكوايرز عن دورها في مسلسل «Adult Material»، والإسبانية أني جابارين عن دورها في الدراما التاريخية «Patria»، إضافة إلى فاليريا بيرتوشيللي عن دورها في «Notes for My Son».

تعتبر جائزة «إيمي» الدولية هى جائزة منفصلة عن جائزة الـ«إيمي» الأمريكية، والتي تمنح من قبل الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، لأفضل البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي تم إنتاجها وبثها خارج الولايات المتحدة، ويتم توزيع جوائزها في 22 نوفمبر المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية.