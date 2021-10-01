المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهي.. باستثناء 3 فئات

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد على مدار العامين العامين الماضيين، لجأت الحكومة المصرية إلى فرض المواعيد الشتوية الخاصة بغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم السياحية، على أن يكون هناك مواعيد صيفية لغلق المحلات، ومواعيد أخرى شتوية، يتم تغييرها مع اقتراب تغيير الفصول، وكانت قد أعلنت وزارة التنمية المحلية، وهي الجهة المعنية بالتحكم في مواعيد غلق المحلات، بأن يبدأ اليوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية، والمطاعم السياحية، في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية والمطاعم السياحية والتي تبدأ من اليوم، والعقوبات التي يتم تنفيذها في حال وجود مخالفة لأي من تلك المحلات لمواعيد الغلق، وفق حديث الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، كالتالي:

المواعيد الشتوية لغلق المحلات التجارية والمطاعم السياحية

مواعيد عمل محلات المولات:

يبدأ العمل في المحلات الموجودة بالمولات بدء من الساعة 5 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يزيد العمل ساعة في أيام الأجازات والعطلات الرسمية.

مواعيد عمل الورش:

يبدأ العمل في الورش المتواجدة في المناطق السكنية بدء من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء، ماعدا الورش المتواجدة على الطرق السريعة، والتي تم استثاءها من قرار فرض مواعيد غلق المحلات التجارية، حتى يستطيع المتواجد على تلك الطرق إسعاف المتعطلين بسياراتهم عليها.

مواعيد عمل المطاعم والمقاهي السياحية:

أوضحت وزارة السياحة والآثار أن مواعيد غلق المطاعم والكافيهات التابعة للمنشآت السياحية سيكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل، على أن يكون هناك ساعة واحدة زيادة في أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

مواعيد عمل الملاهي الليلية وصالات الديسكو:

كما أشارت وزارة السياحة أن هناك استثناء للملاهي الليلة وصالات الديسكو، والتي تتميز طبيعة العمل بها بكونها تبدأ في الليل وليس النهار مثل باقي المنشآت، على أن يكون موعد غلقها في تمام الساعة 3 صباحا.

مواعيد عمل الدليفري:

تم استثناء عمال الدليفري من هذا القرار، إذ يتم إتاحة العمل لهم على مدار 24 ساعة متواصلة.

عقوبات مخالفات مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي الشتوية

كانت قد أوضحت وزارة التنمية المحلية في البيانات الخاصة بإعلانها عن مواعيد غلق المحلات التجارية والمقاهي، أنه يجب على أصحاب تلك المحلات الالتزام الكامل بتلك المواعيد، وفي حال تخلف أي منهم عن تلك المواعيد المقرر تطبيقها بدء من اليوم يتم توقيع عقوبة على المخالفين يتم غلق المنشأة لمدة أسبوعين على مدار 3 مخالفات متتالية، وعند تسجيل المخالفة الرابعة للمنشأة يتم سحب الترخيص.