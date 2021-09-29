تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم غدا

يبدأ غدا الخميس تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى والورش وهى المواعيد المقررة حسب التوقيت الشتوي لفتح وغلق المحال التجارية وفق القرار الوزارى رقم 456 لسنة 2020.

وتأتي المواعيد الشتوية لغلق المحال بداية من الخميس الأخير في شهر سبتمبر حتى يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، وتم إقرار مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي تزامنا مع أزمة فيروس كورونا لضبط العمل والحد من المخالفات وترشيد الاستهلاك والحد من التلوث والإزعاج مع استثناء أنشطة محددة من مواعيد الغلق منها البقالة والسوبر ماركت والصيدليات والمخابز مع مراعاة مواعيد أسواق الخضار والفاكهة.

المواعيد الشتوية للمحال والورش غدا

وفيما يتعلق بالمواعيد الشتوية التى تنطلق الخميس بشأن فتح وغلق المحال والمولات التجارية 2021 فهي تنطلق من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء لمدة 15 ساعة يوميا في الأيام العادية، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح غلق المحال والمولات التجارية 11 مساء أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، كما أن مواعيد الورش والأعمال الحرفية الموجودة بالمناطق السكنية، وفق التوقيت الشتوي غدا الخميس يبدأ عملها الثامنة صباحا وتغلق السادسة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد المطاعم والبازارات بالتوقيت الشتوي

أما المواعيد الشتوية التى تنطلق غدا لفتح وغلق المطاعم والكافيهات والبازارات تبدأ الخامسة صباحا على أن تغلق الثانية عشرة منتصف الليل شتاء، مع مدّ العمل للساعة الواحدة صباحا أيام الخميس والجمعة، والإجازات والأعياد الرسمية، وأى منشأة تخالف مواعيد الغلق سيتم اتخاذ إجراء بشأنها من غلق المنشآة، مع تسيير حملات مستمرة من الأحياء والشرطة لمتابعة مواعيد غلق المحال وعدم السماح بأي تجاوزات، مع السماح للمحافظات الساحلية بتعديل مواعيد غلق المنشآت وفقا للظروف بالتنسيق مع وزيرى التنمية المحلية والآثار.