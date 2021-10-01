تعرف على التحويلات المرورية البديلة بعد غلق طريق الواحات

أغلقت محافظة الجيزة بشكل كلي صباح اليوم بالتنسيق مع إدارة المرور طريق الواحات في الاتجاة القادم من طريق الفيوم اتجاه طريق مدينة الواحات في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة التفتيش، إضافة إلى غلق جزئي لمنازل كوبرى 15 مايو "ميدان الكيت كات - مسرح البالون والسيرك القومي - شارع أحمد عرابي"، وغلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي.

تنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بطريق الواحات

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، إن سبب إجراء الغلق الكلى لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم إتجاه مدينة الواحات تحديدا في المنطقة المحصورة بين ميدان الواحات حتى ما قبل نقطة تفتيش الميزان الأمنية لمدة 30 يوما تنتهي صباح يوم الأحد 31 من شهر اكتوبر الجاري، لتنفيذ أعمال مشروع إنشاء كوبري سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر ورفع كفاءة وتطوير طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مدينة الواحات على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

التحويلات المرورية خلال الغلق الجزئي لطريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم

وقامت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويله المرورية الآتيه للتسهيل على المواطنين..

- حركة المركبات القادمة من ميدان المصانع وكوبري السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات وترغب بالسير اتجاه مدينة الواحات تقوم بالسير يمينا اتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات، بعد استحداث مخرج من الطريق السريع اتجاه الطريق البطئ قبل منطقة الأعمال والغلق الكلي.

- استكمال السير بالطريق البطئ حتى المناطق المواجهة لمصنع الشرقية للدخان ثم العودة مرة أخرى يسارا اتجاه طريق الواحات السريع، عن طريق مخرج من الطريق البطئ اتجاه الطريق السريع واستكمال السير اتجاه مدينة الواحات.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وكافة وسائل الأمن الصناعي تيسيرا على المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية بمحيط موقع الأعمال.

إغلاق جزئي لبعض منازل كوبري 15 مايو دون تعطيل للحركة المرورية

واعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المنفذة بإغلاق جزئي لمنازل كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من مناطق القاهرة تحديداً المنازل المؤدية إلى (ميدان الكيت كات - مسرح البالون والسيرك القومي - شارع أحمد عرابي) لمدة 3 أيـام، من الســاعه 12 صباحا إلى الساعة الخامسة صباحا حتى يوم الأحد المقبل الموافق 3 من شهر اكتوبر الجاري دون تعطيل حركة المرور، لافتا إلى قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

رفع كفاءة كوبري الجيزة المعدني لمواجهة الأمطار في الشتاء

فيما قامت محافظة الجيزة بإغلاق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري الجيزة، لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري ضمن استعدادات المحافظة، لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

ولفت إلأى أن الإغلاق الجزئي لحارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.