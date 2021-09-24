غلق كلي لشارع 79 بالمعادي لمدة 45 يوما

قررت الهيئة العامة للمرور تنفيذ غلق كلي لشارع 79 بمنطقة المعادي بالقاهرة، في الوصلة من شارع 250 حتى شارع 15 فيما بعد ميدان النادي، دون تنفيذ أي أعمال بشارعي 250 والقنال، مع الإبقاء على حركة المرور بميدان النادي، وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحي بشارع 79.

ومن المقرر أن يتم الإبقاء على حركة المرور العرضي بشوارع «16-17-18-19-24»، وتقاطعهم مع شارع (79) بمنطقة المعادي، وميدان النادي، بداية من شارع (250) حتى ميدان النادي، اعتبارا من يوم السبت الموافق 25/9/2021 ولمدة 45 يوما، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.