«الجزار» يهنئ «المجتمعات العمرانية» لحصولها على جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات

تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتهنئة لأعضاء مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع العاملين بالهيئة، بمناسبة حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على الجائزة التقديرية التي يمنحها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، في مجال تطوير العمران المستدام، من بين أكثر من 170 مرشحا من العديد من البلدان، وهي إحدى أعرق الجوائز في العالم، وتقدم للأفراد والمدن والمنظمات والمشروعات التي تعمل على التحضر المستدام.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن لجنة الاختيار للجائزة، رأت بالإجماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجدبدة، يجب أن تحصل على الجائزة لدورها طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام، من خلال توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمنة، وبأسعار معقولة، لتشجيع التماسك الاجتماعي للسكان، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، موضحاً أن الهيئة تُعد ذراع الدولة في التنمية العمرانية، وقد طورت من أدائها بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة، وهو ما انعكس في زيادة موازنتها الاستثمارية سنويا.

الجزار: الهيئة حصلت على الجائزة بالإجماع من بين أكثر من 170 ترشيحا

وقال وزير الإسكان، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال السنوات السبع الأخيرة، لاقت دعما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي آمن بقدراتها في البناء والتنمية، ومن ثم انطلقت في تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان التي تناسب مختلف شرائح الدخل، في مجتمعات سكنية حضارية مخططة، توفر جودة الحياة، وتتمتع بالخدمات المختلفة، حيث تم إنشاء وتشغيل الآلاف من المباني الخدمية المختلفة.

وأضاف الوزير، أن الهيئة تتولى حاليا تنفيذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، بهدف التوسع العمراني المخطط، لاستيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر 2052، كما اهتمت الهيئة أيضا بتوفير وسائل نقل جماعي حضارية لسكان المدن الجديدة، وقريبا سيتمتع سكان المدن الجديدة بخدمات المونوريل والقطار الكهربائي.

توفير الخدمات الترفيهية لسكان المدن الجديدة

كما لم تغفل الهيئة توفير الخدمات الترفيهية لسكانها، من مراكز شباب، وأندية رياضية متميزة، ومسارات للدراجات، وممشى سياحي على المدن الساحلية، وكذا مجموعة من الحدائق والمتنزهات المتميزة، يأتي على رأسها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أنه سيقام حفل توزيع الجوائز للفائزين بشهادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام 2021، خلال الاحتفال باليوم العالمي للبرنامج في العاصمة الكاميرونية ياوندي، في الرابع من أكتوبر المقبل، حيث تمت دعوة ممثل الهيئة للسفر إلى ياوندي، لتلقي هذه الجائزة، كما سُتقدم صورة من الجائزة خلال احتفالية يتم تنظيمها بهذا الشأن بمقر وزارة الإسكان.