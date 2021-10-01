افتتاح المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات في كفر الشيخ غدا

يفتتح الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المهرجان الرياضي للأسر الطلابية للجامعات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، غدا السبت، والذي تستضيفه جامعة كفر الشيخ، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر الجاري.

منافسات وفعاليات عدة ضمن أنشطة المهرجان

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المهرجان، بمشاركة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلس الجامعة، في العاشرة صباحا، بكرنفال داخل الجامعة، ثم طابور العرض والافتتاح وكلمة رئيس الجامعة، ثم كلمة محافظ الإقليم، تعقبها كلمة وزير الشباب والرياضة، ثم كلمة وزير التعليم العالي، يعقبه إطلاق إشارة بدء المهرجان.

وفي الثانية من مساء غدٍ السبت، تستمر المنافسات وفعاليات المهرجان، وتشمل: «خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – كرة السرعة –– دراتس - ألعاب ترويحية مفتوحة».

«المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب»

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ إن المهرجان جاء كثمرة تعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة، ممثلة في «الإدارة العامة للنشاط الرياضي»، مضيفا أنه يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب، وخصوصا في المجال الرياضي الذي يساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب، وتأهيله بدنيًا ونفسيًا.

وأضاف بأن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات يساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة، وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على تقديم سبل الدعم للطلاب لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يسهم في دعم قدرات الطلاب، معتبرا المهرجان «مناسبة قومية» يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات، وكذلك الجامعات والمعاهد الخاصة، للتنافس الشريف في النشاط الرياضي.