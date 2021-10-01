القليوبية تستعد لموسم الشتاء بـ2898 غرفة لتصريف مياه الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الانتهاء من تنفيذ 2898 غرفة جديدة، لصرف الأمطار بالمناطق الساخنة والحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين العامة، وخاصة على طريق «مصر - إسكندرية»، الزراعي، وأنفاق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بالمدن، وأنفاق الطريق الزراعي.

استعدادت «مياه القليوبية» لمواجهة الأمطار

إتخذت الشركة عدداً من الإجراءات، بالتنسيق بين قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطواريء، وفروع الشركة ومجالس المدن والأحياء، ومنها: «تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، وتطهير شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة جاهزية وتحرك المعدات وفرق الطوارئ لرفع مياه الأمطار والسيول، وتدريب فرق الطواريء علي مواجهة الأمطار، والتخلص منها في وقت محدد وسريع، والاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على السيارات».

كما تشمل الاستعدادات، تجهيز طلمبات خاصة لرفع مياه الأمطار من الأنفاق، وصيانة وتطهير محطات الرفع الرئيسية والفرعية لإستقبال مياه الأمطار، ومتابعة جاهزية المحطات والطلمبات والشبكات والشنانيش، ومتابعة صلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيلها وتشغيل السيارات، ومراجعة خطة إنتشار المعدات والتأكد من عملها وجاهزيتها للتعامل الفوري مع هطول الامطار.

رفع حالة الطواريء لاستقبال موسم الأمطار

وقال مصطفي مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، إنه تم رفع الطوارئ بين كافة فرق الطواريء وقطاعات الشركة لمواجهة الامطار في موسم الشتاء، عن طريق تجهيز 212 معدة متحركة للتدخل السريع، وتجهيز 74 طلمبة غاطسة يتم توزيعها على المناطق الساخنة وتجمع الامطار بالمدن، وتطهير شبكات الصرف بطول 2836 كيلو متر، ورفع كفاءة 22 محطة صرف صحي لسرعة إستقبال مياه الأمطار، ووتطوير 174 محطة رفع صرف صحي، وتجهيز فرق طوارئ من 540 عاملا للتدخل السريع في رفع مياه الأمطار.

كما أكد مجاهد على أن الشركة بدأت في تنفيذ مناورات حية لقياس قدرات وإمكانيات فرق الشركة وسياراتها على التعامل مع الأمطار، والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد في مواجهة هطول الأمطار.