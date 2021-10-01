مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي في الغربية

يستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، برفقة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن المقرر أن يؤدي مفتى الجمهورية صلاة الجمعة بمسجد السيد البدوي بطنطا، على هامش مشاركته في احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومى، في 7 أكتوبر من كل عام والذي يصادف ذكرى انتصار الشعب الغرباوي على الحملة الفرنسية عام 1789.

محافظة الغربية في قلب الدلتا

وتقع محافظة الغربية في قلب دلتا نهر النيل بين فرعي دمياط في الشرق ورشيد في الغرب، ويحدها شمالا محافظة كفر الشيخ، وجنوبا محافظة المنوفية، وشرقا محافظتي القليوبية والدقهلية، وغربا محافظة البحيرة، ما جعلها ملتقى لكثير من الثقافات القومية والفرعية ومركزا لكثير من الصناعات.

عيد قومي ومولد السيد البدوي

ويواكب احتفال المحافظة بعيدها القومي، احتفال الطرق الصوفية بمولد السيد البدوي أحد الأقطاب الصوفية الأربعة في مصر، ويعد مسجد السيد البدوي أحد أهم المعالم السياحية الإسلامية في محافظة الغربية ويتوافد عليه آلاف المواطنين سنوياً على مدار العام، ومئات آلاف من المريدين في احتفال الطرق الصوفية خلال شهر أكتوبر سنويا.

يذكر أن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرر مؤخراً إلغاء احتفالات مولد السيد البدوي وذلك للعام الثاني على التوالي، بسبب الإجراءات اللازمة التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على سلارمة المواطنين.