فقد عائلته ودخل في اكتئاب.. أزمات نفسية شكلت حياة بهاء سلطان

صوت حنون ممزوج بإحساس عال تنساب الكلمات من بين شفتيه لتشق طريقها إلى قلوب المستمعين قبل آذانهم، بالرغم من قلة أعماله الغنائية وابتعاده عن الساحة الفنية لسنوات طويلة، فإنه صنع أسطورة فنية عصية على النسيان، ويحتفل محبي الفنان بهاء سلطان بعيد ميلاده الـ 48، اليوم.

المسيرة الفنية للنجم بهاء سلطان قد يعرف تفاصيلها عدد كبير من جمهوره، لكن جانبها الإنساني مليء بالتفاصيل التي لا يعرفها الكثيرون، فلقد خرج إبداع «سلطان» من بين عدد من الأزمات النفسية والفنية.

أزمة نفسية كبيرة دخل فيها الفنان بهاء سلطان بعد وفاة شقيقه الأكبر، وقبل أن يتمكن من التغلب على تلك المشاعر والتعامل معها، تعرض لانتكاسة نفسية أقوى بعد وفاة والده ومن بعدها والدته في 2012، ليدخل بعدها في حالة طويلة من الحزن ابتعد فيها تماما عن الوسط الفني والأضواء، إضافة إلى تغير ملامحه وفقدانه للوزن بشكل ملحوظ.

وأوضح بهاء سلطان خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»: «الفترة دي كانت صعبة جدا، تعب أخويا الكبير الله يرحمه ومن بعد والدي ووالدتي، فكنت مقل جدا في الشغل ونفسيا كنت تعبان جدا وعشت فترة حزن صعبة، وخاصة أني كنت مرتبط بيهم جدا».

وأضاف: «بعد اللي حصل ده بقيت مش طايق أسمع أي أغنية، ومليش نفس أغني ولا عايز حاجة من الدنيا، وكان عندي إحساس بالاكتئاب».

ولكنه حاول التغلب على تلك الانتكاسة بتكوين أسرة جديدة، حيث كشف فاجأة عن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني تدعى «جيرمين»، عام 2013، وأنجب منها 4 أبناء، التوأم «كادي» و«كاندي»، إضافة إلى نجليه أحمد ومحمد، لتكون تلك الأسرة هى طوق النجاة بالنسبة له من مشاعر الفقد التي عانى منها لسنوات، وساعده زواجه على تخطي الأزمة النفسية التي مر بها.

بهاء سلطان: وفاء والدتي سبب غيابي الفني الأخير

وكشف بهاء سلطان عن جانب في شخصيته لا يعرفه سوى المقربين منه وهو الخجل، وهو سبب قله ظهوره الإعلامي، وهو ما يجعله أيضا قليل الكلام، قائلا: «مبتكلمش كتير ومش بحب أبقى تقيل على حد».

بهاء سلطان عن خجله: «مش بحب أبقى تقيل على حد»

وروى بهاء سلطان خلال لقائه في «صاحبة السعادة»، أن الخجل كان يمنعه من الوجود مع المنتج نصر محروس أثناء اختيار أغاني ألبومه الجديد، حيث كان يترك المنتج في غرفة مغلقة للعمل على الألبوم، بينما كان يشاهد التلفاز برفقة العاملين في الخارج.