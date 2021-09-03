بهاء سلطان لجمهوره: «إنتو السبب في كل حاجة حلوة بمر بيها»

أعرب الفنان بهاء سلطان عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققه حفله الأخير في الساحل الشمالي، أمس، وشاركت فيه نانسي عجرم.

بهاء سلطان يبدأ حفله بـ«الواد قلبه بيوجعه»

وقال «سلطان» لجمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد الله حفله إمبارح كانت مميزة أوي، بالنسبة ليا عشان كنت قريب منكم أوي فعلا، شكرا لكل الجمهور اللي بيدينا طاقة وأمل إنتو السبب الرئيسي في كل حاجة، الواحد لو مر بكل حاجة مر بدعمكم بعد ربنا، إن شاء الله دائما نكون مع بعض في الفرح ونعمل حفلات تليق بيكم جمهوري وعائلتي الكبيرة المخلصة».

وبدأ بهاء سلطان حفله الغنائي، أمس، على نغمات أغنية «الواد قلبه بيوجعه»، ثم قدم عدد من اهم واشهر اغنياته منها قلبك يا حول الله، وقوم أقف.

بهاء سلطان وتسجيل القرآن

وفي إطار آخر، كشف بهاء سلطان، منذ عدة أسابيع، حقيقة تسجيله القرآن الكريم بصوته من خلال بيان، قال فيه: «جمهوري العزيز والقريب لقلبي، أولًا أشكر الخالق العظيم الذي ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير، لفضله العظيم، الذي يبث السعادة والرضى والصدق على جميع الأصعدة ونواحي الحياة، وأمدني بطاقة إيجابية، ما يدفعني أن أكون إنسانا ملتزما محبا للخير يراعي ويتقبل الآخر».

يذكر أن الفنان بهاء سلطان عاد للغناء مرة أخرى، بعد أن حصل على حكم قضائي يسمح له الغناء من جديد، وانتهاء الأزمة مع المنتج نصر محروس.