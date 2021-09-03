مذيعة حفل بهاء سلطان تخطئ في اسمه.. قدمته بـ«إيهاب»

افتتح المطرب بهاء سلطان أولى فقرات حفل ختام صيف 2021، بالمسرح الروماني في الساحل الشمالي، حيث صعد على خشبة المسرح مرددا أغنية «أنت استثنائي»، وسط تفاعل من الجمهور، بعدها حرص على تحية الجمهور والثناء على الجهود المبذولة لإعادة إحياء حفلات المسرح الروماني مرة أخرى.

مقدمة حفل بهاء سلطان تخطئ في اسمه

وقبيل صعود بهاء سلطان على خشبة المسرح، قامت مقدمة الحفل بالخطأ في اسمه قائلة: «إيهاب سلطان».. ليصيح الجمهور الحاضر مصححا خطأها قائلا: «بهاء».. وقامت بالاعتذار بعد تصحيح الاسم.

وأشعل «سلطان» الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «يا ترى، الواد قلبه بيوجعه، أنا مصمم، احلف، 3 دقايق، وأنت بتكلمني، أنت واخدها معايا تحدي».. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى ساعة ونصف الساعة.

الحفل تميز بمواصفات اللايف العالمية من تجهيزات للإضاءة والمؤثرات البصرية للعالمي طارق صبري وملك المسرح تامر فوزي الذي أعاد تشكيل وتخطيط المسرح الروماني ومدرجاته بشكل مبهر زاد من استمتاع الجمهور بحفلاته، وmwm، وقناة المحور.

بهاء سلطان يروج لحفله

وروج بهاء سلطان لحفله من خلال نشر الـ«بوستر» الخاص به بالحفل عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، وكتب عليه قائلًا: «سعيد إني هكون من جمهوري الحبيب بالساحل الشمالي.. يوم الخميس 2 سبتمبر، في المسرح الروماني، مارينا 2.. تفتح الأبواب في السادسة مساءً، ويبدأ الحفل من العاشرة مساءً».