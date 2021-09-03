بهاء سلطان يبدأ حفله بالساحل الشمالي على أنغام «الواد قلبه بيوجعه»

بدأ الفنان بهاء سلطان حفله الغنائي المقام حاليا بالساحل الشمالي على موسيقى أغنيته الشهيرة «الواد قلبه بيوجعه»، وسط حضور جماهيري كبير.

بهاء سلطان يشدو بالحفل رفقة نانسي عجرم

الحفل الذى يحييه بهاء سلطان حاليا من المقرر أن تشاركه فى الغناء فيه النجمة اللبنانية نانسي عجرم.

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل مجموعة من أهم وأبرز أغنياته التى قدمها على مدار السنوات الماضية.

ويعد حفل اليوم هو الأول لبهاء سلطان بعد أن حصل على حكم بإنهاء تعاقده مع المنتج نصر محروس.

بهاء سلطان يحيي أولى حفلاته بعد أزمته مع نصر محروس

بهاء سلطان طرح منذ أسابيع أغنية «أنا متفائل» والتي كانت خاصة بأبطال مصر الأوليمبيين المشاركين في طوكيو 2020.

وفي سياقٍ آخر، كان بهاء سلطان أوضح، منذ عدة أسابيع، حقيقة تسجيله القرآن الكريم بصوته من خلال بيان، قال فيه: «جمهوري العزيز والقريب لقلبي، أولًا أشكر الخالق العظيم الذي ساعدني وشرح صدري لحفظ القرآن، الكتاب المستبين وخير الحديث الذي يحمل بين دفتيه نور القلوب والعقول والأرواح، يتمنى حفظه الصغير قبل الكبير، لفضله العظيم، الذي يبث السعادة والرضى والصدق على جميع الأصعدة ونواحي الحياة، وأمدني بطاقة إيجابية، ما يدفعني أن أكون إنسانا ملتزما محبا للخير يراعي ويتقبل الآخر».

يذكر أن بهاء سلطان عاد للغناء مرة أخرى، وأصبحت لديه القدرة على تسجيل أغنيات، بعد أن حكم القضاء له بفسخ التعاقد مع المنتج نصر محروس.