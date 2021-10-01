مدن جامعة المنيا تفتح أبوابها أمام الطلاب بقواعد العام الدراسي الماضي

أعلنت جامعة المنيا، أن المدن الجامعية ستفتح أبوابها أمام الطلاب هذا العام طبقاً للقواعد والضوابط التي كانت متبعة خلال العام الماضي، وشددت على التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، لتوفير الموارد المالية لدعم وتطوير أعمال الصيانة بالمنشآت الجامعية والكفاءة الإنشائية للبنية التحتية، وقاعات الدرس والمعامل، بما يُعزز جهود الجامعة في هذا الإطار، استعداداً للعام الجامعي الجديد.

4 مدرجات جديدة لطلاب كلية الطب بجامعة المنيا

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، في بيان صحفي، اليوم، إن الجامعة انتهت من الأعمال الإنشائية لمبنى مدرجات جديد يضم 4 مدرجات خُصص لاستيعاب طلاب كلية الطب، مؤكدا سرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي، حرصاً على انتظام العملية التعليمية، على أن يراعى فيها تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكثيفة إلى مجموعات، وعدم تجاوز الكثافة داخل المدرجات والقاعات الدراسية عن 25% من نسب استيعابها، لافتا إلى الاستعداد الكامل لإدارة أية سيناريوهات محتملة وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي لجائحة كورونا.

وشدد رئيس جامعة المنيا، على إتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم، والمتابعة المستمرة بمعرفة إدارة الأزمات بكليات جامعة المنيا، وفقاً لنظام الدراسة هذا العام، ضماناً لعام دراسي آمن وصحي لجميع عناصر المنظومة التعليمية.

تطعيم 27 ألف طالب بلقاح كورونا بجامعة المنيا

وأعلن رئيس جامعة المنيا عن تطعيم أكثر من 27 ألف طالبًا وطالبة بلقاح فيروس كورونا بنسبة تجاوزت 40% من الطلاب حتى الآن، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها الجامعة لتطعيم جميع طلابها ومنتسبيها في 9 نقاط لتلقي اللقاح، بالإضافة إلى نقاط تلقي اللقاح للطلاب الجدد المرشحين بكليات جامعة المنيا خلال أعمال الكشف الطبي.

شعار جديد لجامعة المنيا

وأشار رئيس جامعة المنيا، إلى إن مجلس الجامعة وافق على شعار جامعة المنيا الأهلية، الذي صُمم ليُعبر عن الهوية الحضارية والتاريخية لمحافظة المنيا، ويتوافق مع الهوية البصرية لمدينة المنيا الجديدة، بما يتضمنه من رؤية رمزية معاصرة تتبع الأسس العلمية للتصميم.

كما استعرض مجلس جامعة المنيا، خلال اجتماعه الأخير أبرز مستجدات نشر الكتاب الإلكتروني الجامعي البديل للكتاب الورقي، بما يسهم في توفير المادة العلمية للطلاب على المنصة التعليمية للجامعة، وبما يضمن الحفاظ على أطراف المنظوم التعليمية، وذلك في إطار المستهدف تحقيقه نحو التحول الرقمي على كافة الأصعدة.

وأضاف أن مجلس جامعة المنيا استعرض مستجدات أعمال الجودة بكليات الصيدلة والحقوق والتربية للطفولة المبكرة، وتقدم طلبات التنويهات الإلكترونية لأعمال شئون الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والدراسات العليا باعتبارها مؤشر هام للأداء، وربطها بإنجاز العاملين بهذه القطاعات الحيوية بجامعة المنيا.