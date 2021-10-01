وزارة الصحة تناشد المواطنين تلقي لقاح كورونا  

ناشدت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، أو انتقال العدوى بين المواطنين تزامنا مع اقتراب عودة الدراسة وبدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، ومما يزيد من سرعة انتشار الفيروس ويزيد من المضاعفات المصاحبة عند الإصابة.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن خطوات الدخول على موقع التسجيل والحصول على طلب لأخذ لقاح كورونا، وتسهيلا على المواطنين الراغبين في التطعيم توضح كل الخطوات ومعرفة كل البيانات المطلوبة عند التسجيل وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمي إليها الراغب في الحصول على اللقاح، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي: اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني «اختياري».

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

استقبال مليون و612 ألف جرعة من لقاح فايزر مقدمة من الحكومة الأمريكية

وفي سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و 612 ألف و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة فايزر، أمس الخميس، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.