جهاز «سوهاج الجديدة» يفتتح معرضا فنيا وورشة عمل بمدرسة عثمان بن عفان

افتتح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، والدكتور العربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، المعرض الفني وورشة العمل للأعمال الفنية لطلاب مدرسة عثمان بن عفان التجريبية للغات، وذلك بحضور حمدي مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، ومسؤولي جهاز المدينة ومديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وأكد رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، على دعم جهاز المدينة للمنظومة التعليمية وجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

رئيس الجهاز يتفقد مدرسة المتفوقين

كما تفقد رئيس الجهاز، مدرسة المتفوقين بمدينة سوهاج الجديدة، وهي مدرسة داخلية يتم اختيار طلابها عن طريق اختبارات إلكترونية من جميع محافظات مصر.

وخلال الجولة، رحب رئيس الجهاز، بطالبات المدرسة وحثهم على التفوق في الدراسة والعلم لأنهم هم قادة المستقبل، مؤكداً على دور جهاز المدينة في توفير جميع الإمكانيات المساعدة على الاختراع والابتكار والتفوق.