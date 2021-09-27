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محمود مسلم

مسؤولو «سوهاج الجديدة» يتفقدون محطة الصرف الصحي ومستشفى شفاء الأورمان

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الوطن
10:33 ص | الإثنين 27 سبتمبر 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس مصطفى هارب خديوى، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، محطة معالجة مياه الصرف الصحى بطاقة إجمالية ٣٦ ألف م٣ يوم، لخدمة المناطق المختلفة بالمدينة، ويرافقه مسؤولو جهاز المدينة.

ووجه رئيس جهاز سوهاج الجديدة، مسئولي الشركة المنفذة بضرورة الإنتهاء من الأعمال المتبقية بالمرحلة الأولى للمحطة لبدء التشغيل قبل نهاية الشهر الحالي، لتحقيق الاستفادة من مياه الصرف المعالجة.

كما تفقد المهندس مصطفى هارب، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال الجاري تنفيذها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 6.5 فدان، بسعة 263 سريرًا.

ووجه المهندس مصطفى هارب خديوى، رئيس جهاز مدينة سوهاج، بسرعة الانتهاء من المشروع بأعلى جودة وفي المواعيد المقررة له.

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