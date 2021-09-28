«تعليم سوهاج» تعلن تفاصيل الوظائف الإشرافية للمرحلة الابتدائية 2021

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة سوهاج، عن تفاصيل الوظائف الإشرافية «موجه مكلف للصفوف الأولى»، طبقاً لمنظومة التعليم الجديدة Education2 بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 13 لسنة 1979 قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والمضاف إليه بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 والمعدل بقانون 93 لسنة 2012، وعلى اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وعلى القرار الوزاري 195 بتاريخ 20 أغسطس 2009 وعلى القانون 16 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 1764 لسنة 2020.

تفاصيل الوظائف الإشرافية للمرحلة الابتدائية 2021

وأضافت المديرية في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن المستندات المطلوبة مرتبة كالاتي:

- استمارة الترشيح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل والإدارة التعليمية ومعتمدة من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صحيفة أحوال إلكترونية موضحاً بها تقارير العامين السابقين والجزاءات حتى تاريخه.

- صورة طبق الأصل من تقارير الكفاية لآخر عامين 2018-2019 و2019-2022.

- صورة معتمدة وسارية من شهادة اجتياز البرنامج التدريبي «أساسيات التوجيه الفني الخاص بالأكاديمية».

- صورة طبق الأصل من إقرار القيام بالعمل للوظيفة الحالية.

- صورة معتمدة من إفادة الحصول على تدريب منظومة التعليم الجديد Education.

- إفادة معتمدة من المدرسة بقيام المتقدم بالتدريس للصفوف الأولى طبقاً للمنظومة الجديدة للتعليم بالنسبة للمعلمين.

- صورة معتمدة من المؤهل العالي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

مديرية التربية والتعليم بسوهاج تستعد للموسم الجديد

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه يجرى حالياً الاستعداد للعام الدراسي الجديد، موضحاً أنه تم التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية وصيانة جميع المدارس، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتباراً من أول أيام الدراسية.

وأضاف «أبوزيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة لبحث العجز في المعلمين في جميع التخصصات استعداداً للدراسة، مؤكداً أنه سيتم فتح باب قبول التطوعات عقب إعداد القائمة النهائية باحتياجات المدارس.