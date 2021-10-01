رانيا يوسف تعود لجمهورها بـ «رقصة» وفستان أصفر.. «فيديو»

تصدر اسم الفنانة رانيا يوسف محرك البحث «جوجل»، اليوم الجمعة، بعد تدشينها لصفحة رسمية جديدة باسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس الخميس، وإغلاق صفحتها القديمة.

وأرادت رانيا يوسف العودة لجمهورها عبر «سوشيال ميديا» بشكل مختلف، حيث نشرت مقطعاً مصوراً لها ترتدي فيه فستاناً أصفر اللون، وتقوم بحركات راقصة في بداية ونهاية الفيديو، وأعربت عن اشتياقها لمحبيها بعد غيابها عنهم لفترة.

إغلاق الصفحات والحسابات الوهمية

وأكدت رانيا يوسف أنها في طريقها لإغلاق كافة الحسابات والصفحات الوهمية التي تحمل اسمها، وطالبت محبيها بالانضمام لهذه الصفحة التي ستنشر من خلالها كل صورها وأخبارها الحصرية، لا سيما أنها تحب مشاركة جمهورها كل لحظاتها السعيدة في حياتها، وفقاً لكلامها.

رانيا يوسف تزف لجمهورها خبرين سارين

وزفت رانيا يوسف لجمهورها خبرين سعيدين، أولهما انتهائها من تصوير دورها في الجزء الرابع من مسلسل «الآنسة فرح»، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها بطولته كل من أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، أحمد مجدي، مريم الخشت، جيلان علاء، هبة عبد العزيز، هبة داغر، فاطمة محمد علي، غادة فلفل وكوكبة من النجوم، من تأليف محمود عزت وإخراج أحمد الجندي.

مشاركة رانيا يوسف في مسلسل «المماليك»

وكشفت رانيا يوسف عن الخبر الثاني السار لجمهورها، وهو مواصلتها لتصوير دورها في مسلسل «المماليك» الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الستين حلقة، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، نانسي صلاح، محمد سليمان، عفاف رشاد، رامي وحيد وكوكبة من النجوم، من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.