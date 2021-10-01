نتائج القبول الموحد 2021 في الأردن.. خطوات الاستعلام عنها إلكترونيا

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج القبول الموحد 2021 في الأردن، إذ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن عن إعلان نتائج القبول الموحد يوم السبت المقبل والموافق 2 أكتوبر الجاري، كما أكد وزير التعليم العالي السيد أبو قديس، على أن جميع النتائج ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني خلال ساعات قليلة، ليتمكن الطلاب من الحصول عليها إلكترونيا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على نتائج القبول الموحد 2021 في الأردن، وفق الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على نتائج القبول الموحد 2021 في الأردن

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على نتائج القبول الموحد 2021 في الأردن بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوحدة تنسيق القبول الموحد من هنا.

- ثم يقوم الطالب باختيار نتائج القبول بالجامعات الموجودة في المملكة الهاشمية.

- ثم بعد ذلك يدخل الطالب البيانات الخاصة به، والتي تشمل «اسم الطالب، ورقم الجلوس الخاص به».

- ثم تظهر رسالة أمام الطالب على الشاشة أمامه، والتي يقوم الطالب من خلالها بتوضح أنه ليس روبوت باختيار الأيقونة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على استعلام، ثم تظهر أمام بعد ذلك نتيجة القبول الموحد 2021 في الأردن الخاصة به.

والجدير بالذكر أن وحدة تنسيق القبول الموحد في الأردن تقدم الخدمات الإلكترونية اللازمة لخدمة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية، وتأخذ الوحدة على عاتقها مهمة إنجاح عملية القبول الموحد بتقديم الخدمة المتميزة للطلبة عبر هذا الموقع، وذلك من أجل تصفح فعال وسهل للموقع، وتنصح الوحدة بزيارة صفحتة «خارطة الموقع» و«عن الموقع» للتعرف على طريقة تقسيم الموقع وتوزيع صفحاته والخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب.