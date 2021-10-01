محافظ شمال سيناء: سوق الجملة بالعريش جاهز للعمل

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مجمع سوق العريش للجملة، الذي يقع بمدخل المدينة الغربي، جاهز للعمل بداية من اليوم الجمعة، وتصل تكلفة المشروع الإجمالية، إلى 180 مليون جنيه، وذلك في إطار احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأضاف المحافظ أن المجمع مصمم على الطراز العالمي، ويتيح استيراد وتصدير البضائع، فهو مجمع أسواق متكامل، ويتميز بموقعه الفريد بين جميع المحافظات والمناطق.

موقع السوق

يبعد سوق الجملة مسافة 17 كيلومترا عن مدينة العريش، كما يبعد 60 كيلومترا فقط عن مدينتي الشيخ زويد ورفح، كما يربط السوق الطريق الدولي الدائري المؤدي إلى خارج المدينة من الناحية الجنوبية، والطريق المؤدي إلى وسط سيناء، ويبعد عن مدينة الحسنة والطريق الأوسط مسافة 60 كيلومترا تقريبا.

وقال المحافظ، في تصريحات سابقة، إن سوق الجملة بغرب العريش يضم مجمع مطاعم وكافتيريات يوفر للتجار القادمين من المحافظات والمناطق الأخرى الإعاشة الكاملة، بالإضافة إلى كافيهات لتقديم المشروبات الباردة والساخنة بشكل عالي المستوى، وجميعها مطل على شارع البحر، الذي يبعد عن السوق نحو 4 كيلو مترات، كما يحتوي على 18 محلا خدميا، وخزانا رئيسيا بسعة 1000 متر مكعب، بالقرب من المسجد الكبير الرئيسى بالسوق، كما يشمل السوق ميزان بسكول، ومصنعا للثلج، ومبنى إداريا شامل البوابات الإلكترونية على جميع مداخل السوق.

إقامة السوق على 14 فدانا

أُقيم سوق العريش للجملة على مساحة 60 ألف متراً مسطحا، بأبعاد (400 × 150 مترا)، بما يوازي 14 فداناً في منطقة الكيلو 17، ويربطه ممر مزدوج بطول 300 متر، بالطريق الدولي «العريش - القنطرة شرق».

بدوره، قال المهندس محمد رضوان العيادي وكيل وزارة الإسكان بشمال سيناء، في بيان، إنه جرى الانتهاء بنسبة 100% بتكلفة 180 مليون جنيه من المشروع الذي يضم مبان خدمية ومعارض وأسوار وميزان بسكول وغرفة موزع الكهرباء ومداخل إلكترونية وشبكة تغذية الكهرباء والصرف الصحي والطرق الداخلية والخارجية حول المشروع، ويجري الانتهاء من تجهيزات مصنع الثلج لخدمة السوق.

تجربة تشغيل مرافق السوق

كان المحافظ، أصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عيد مساعد رئيس مدينة بئر العبد، مديرًا إدارياً للسوق، وقال «عيد» إنه جرى تجربة تشغيل كافة مرافق الخدمات الخاصة بسوق العريش تمهيدا لعملية الافتتاح، وذلك بغرض الانتفاع من المحلات التجارية للجملة والمعارض الملحقة بالسوق، الذي يضم 19 صالة منها: «12 صالة لبيع الخضار والفاكهة، و2 صالة لبيع الأسماك، وصالة للدواجن تشمل تجهيز وتبريد لرعاية الدواجن والمشروعات الداجنة الأخرى».

وأضاف أن سوق العريش للجملة يشتمل على عدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: «مكتب شهر عقاري، ومكتب تأمينات، ومكتب تموين، ومبنى خدمات إدارية، وبنوك، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بالإضافة إلى بوابة رئيسية وأخرى فرعية، وساحتي انتظار للسيارات، وأسوار خارجية، ومجمع انتظار خارجي».