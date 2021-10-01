طريقة الحجز في شقق سكن لكل المصريين 2 بعد مد الحجز

نظراً للاقبال الكبير علي حجز شقق "سكن لكل المصريين 2"، أعلنت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مد فترة تسجيل الطلبات والحجز على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين 2»، لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 4 أكتوبر، لتمكين المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات الحجز، ولم يقوموا بالتسجيل والحجز من رفع مُستنداتهم على الموقع

وأكدت عبد الحميد، أن مدة فترة حجز الشقق السكنية عبر الموقع الإلكتروني حرصا من الصندوق على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية كاملة التشطيب، ضمن مُبادرة البنك المركزي المصري الجديدة للتمويل العقاري، بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021، وكذلك استجابة لرغبات المواطنين، الذين تقدموا لشراء كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 2، وسددوا مقدمات الحجز، ولم يتمكنوا من رفع مستندات الحجز إلكترونيا، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،

43 ألف مواطن تقدموا للحجز في شقق "سكن لكل المصريين 2"

ووصل عدد المتقديمن الحاجزين المُسـجلين بالموقع الإلكتروني للصندوق ما يقرب من 43 ألف مواطن، كما أن عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري «غرفتين وصالة - وثلاث غرف وصالة» لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، بلغ نحو 46 ألف مواطن، ويقوم الراغب في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بشراء كراسة الشروط التي يُجرى طرحها داخل مكاتب البريد المميكنة على مستوى المحافظات، وذلك عقب الإعلان عن طرح الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.