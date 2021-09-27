حالات رفض طلب الحصول على شقة من مبادرة «سكن لكل المصريين 2»
الحصول على قرض شخصي
كتب:
منة عبده
07:53 م | الإثنين 27 سبتمبر 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
انتهى حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، خلال الأسبوع، تحديدًا يوم 23 من سبتمبر الجاري، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وتزامنًا مع ذلك يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، عن حالات رفض طلب الحصول على وحدة سكنية من «سكن لكل المصريين 2»، وذلك عبر مجرك البحث العالمي «جوجل»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
حالات رفض طلب الحصول على وحدة سكنية
- الحصول على قرض شخصي
إن تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يجرى إذا كان المتقدم حاصلًا على قرض شخصي وما زال مستمرًا، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليجرى بعد ذلك متابعة التخصيص.
- فيزا المشتريات
يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، إذ تعتبرها البنوك مديونية على العميل.
- عدم وجود عمل
من خلال الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، لذلك لا بد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلاله سداد الأقساط الشهرية للوحدة.
يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت طرح شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، والتي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، وتستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافطات المختلفة، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عامًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.
اقرأ المزيد:
-
سكن لكل المصريين
-
سكن مصر
-
سكن كل المصريين 2
-
مبادرة سكن لكل المصريين
-
شروط حجز سكن كل المصريين
-
سكن كل المصريين
-
المدن المتاحة فى سكن كل المصريين
-
كيفية التقديم على شقق سكن كل المصريين
-
خطوات حجز سكن كل المصريين
-
سكن لكل المصريين 2021
-
سكن لكل المصريين الشروط
-
سكن لكل المصريين بالاسكندرية
-
سكن لكل المصريين وزارة الاسكان
-
خطوات التقديم على شقق سكن كل المصريين2
-
مشروع سكن مصر
-
اسعار شقق سكن كل المصريين2
-
سكن لكل المصريين 2
-
شروط سكن كل المصريين
-
اماكن سكن كل المصريين