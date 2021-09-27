حالات رفض طلب الحصول على شقة من مبادرة «سكن لكل المصريين 2»

انتهى حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، خلال الأسبوع، تحديدًا يوم 23 من سبتمبر الجاري، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتزامنًا مع ذلك يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، عن حالات رفض طلب الحصول على وحدة سكنية من «سكن لكل المصريين 2»، وذلك عبر مجرك البحث العالمي «جوجل»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

حالات رفض طلب الحصول على وحدة سكنية

- الحصول على قرض شخصي

إن تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يجرى إذا كان المتقدم حاصلًا على قرض شخصي وما زال مستمرًا، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليجرى بعد ذلك متابعة التخصيص.

- فيزا المشتريات

يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، إذ تعتبرها البنوك مديونية على العميل.

- عدم وجود عمل

من خلال الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، لذلك لا بد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلاله سداد الأقساط الشهرية للوحدة.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعلنت طرح شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، والتي تضم عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، وتستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافطات المختلفة، بفائدة متناقصة 3 %، وسداد يصل إلى 30 عامًا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري.