خطوات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا بعد تمديد المهلة

تزامنا مع إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 4 أكتوبر المقبل، وذلك فقط للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني، عبر هذا الرابط، زادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حول خطوات رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين2» إلكترونيا، خلال هذه الساعات.

الفئات المستهدفة من تمديد فترة رفع المستندات على الموقع الإلكتروني

وجاء ذلك المد استجابة لرغبات المواطنين، الذين تقدموا لشراء كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 2، وسددوا مقدمات الحجز، ولم يتمكنوا من رفع مستندات الحجز إلكترونيا، على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين2» إلكترونيا، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين2» إلكترونيا

1- يقوم الراغب في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، بشراء كراسة الشروط التي يُجرى طرحها داخل مكاتب البريد المميكنة على مستوى المحافظات، وذلك عقب الإعلان عن طرح الوحدات السكنية من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

3- يقوم المتقدم بزيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنـا.

4- يقوم المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي بإنشاء حساب بالموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق عن طريق الضغط على زر «تسجيل» أعلى الصفحة.

5- ملء استمارة التسجيل وإدخال كود التفعيل الذي يجرى إرساله برسالة نصية.

6- الضغط على زر تقديم طلب وحدة سكنية.

7- قيام المتقدم للحجز بمليء بيانات الطلب.

8- إرفاق المستندات المطلوبة.

9- بعد رفع كافة المستندات تظهر رسالة «تم إرسال طلبكم بنجاح»، وبذلك تجرى عملية تقديم الطلب.