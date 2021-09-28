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آخر موعد لرفع مستندات حجز «سكن لكل المصريين 2»

بفائدة متناقصة 3% وسداد لمدة 30 عاما

كتب:

منة عبده
02:56 م | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. أرشيفية

استجابة لرغبة المواطنين، ولتسهيل عملية الحجز بالنسبة لهم، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مدّ فترة رفع مستندات حجز شقق «سكن لكل المصريين 2» على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 4 أكتوبر المقبل، للمواطنين الذين اشتروا كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط

أماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»

وتُطرح الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء».

وبالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، سيجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

شقق «سكن لكل المصريين 2»

وتضم شقق سكن لكل المصريين 2، وحدات سكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن والمحافظات، ويبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل 125 جنيهًا، و150 جنيها للمواطنين من متوسطي الدخل.

وتعد شقق سكن لكل المصريين 2، أولى المشروعات السكنية المستفيدة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، خاصة المواطنون من محدودي ومتوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق في المدن الجديدة. 

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