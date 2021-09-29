أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إمكانية تصحيح البيانات إلكترونيا، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني للصندوق، واتباع عدد من الخطوات، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، تصحيح البيانات التي جرى رفعها على الموقع الإلكترونى الرسمي، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، والتي تتمثل في الآتي:

خطوات تصحيح بيانات حجز «سكن لكل المصريين 2» إلكترونيا

1- على المواطن الذي يرغب في تصحيح بياناته، زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

2- الضغط على زر الطلبات بمركز خدمة المواطنين.

3- اختيار طلب تصحيح البيانات، يليه تحديد نوع البيان المطلوب تصحيحه.

4- هناك ثلاث اختيارات لتعديل المطلوب الأول: طلب تعديل المدينة/ المركز طبقا لاستمارة الحجز، والثاني: طلب تصحيح اسم صاحب الطلب الأصلي، طبقا لبيانات الرقم القومي، والثالث: طلب تصحيح اسم الزوج /الزوجة طبقا لبيانات الرقم القومي.

5- يطلع المواطن بعد ذلك على الشروط والأحكام للطلب.

6- تسجيل البيانات الصحيحة.

7- كتابة محتوى الطلب ورفع المستند/ المستندات الدالة على صحة البيانات بملف واحد بصيغة (pdf).

8- ضغط على زر إرسال الطلب.

9- يمكن للعميل متابعة حالة الطلب الذي تقدم به، من خلال قيام النظام الآلي الداخلي بالصندوق، بإرسال رسائل نصية (SMS) على رقم الهاتف، الذي قام المواطن بتسجيله على البوابة الإلكترونية عند تسجيل حسابه الخاص.

10- تتضمن الرسالة موقف طلب العميل بعد دراسته من جانب موظفي الصندوق، كما أن المواطن يمكنه التعرف على حالة الطلب من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية مباشرة.