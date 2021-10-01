غدا.. انطلاق دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب وانتخاب اللجان

تنطلق غدا السبت أولى الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الثاني والجديد لمجلس النواب من الفصل التشريعي الثاني، ويأتي هذا الانعقاد بموجب دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد.

إجراءات الجلسة الافتتاحية للنواب

يفتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة البرلمانية غدا فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا وسط حضور الغالبية من النواب، وتشمل عددا من الإجراءات التي يجب تحقيقها وفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مثل تلاوة قرار رئيس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

كما تتضمن الجلسة الاعتذرات حال تغيب بعض الأعضاء عن حضور الجلسة العامة، ووفقا للأعراف البرلمانية سيهنئ المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب ببداية انعقاد الجلسات البرلمانية في دور الانعقاد الجديد، لاسيما أن هناك علاقة من المودة والتفاهم تربط بين رئيس المجلس وجميع الأعضاء، وتجلى ذلك من خلال الممارسات التشريعية والرقابية في دور الانعقاد الأول.

تشكيل هيئات مكاتب اللجان

ويدعو رئيس المجلس الأعضاء إلى تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، وعددها 25 رلجنة برلمانية، كما يخول للأعضاء حق التنقل بين اللجان واختيار رغبة أولى أساسية وثانية للالتحاق باللجان البرلمانية.

ووفقًا لجدول الجلسات البرلمانية يعقد مجلس النواب عددا من الجلسات بدءا من السبت وحتى يوم الاثنين، ويشهد يوم الأحد العدد الأكبر من الجلسات، لاسيما وأن انتخابات اللجان النوعية ستجري خلال هذا اليوم، وسيتم فتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. ويعقب إجراء الانتخابات لتشكيل اللجان النوعية إعلان النتائج النهائية في الجلسة العامة.

تعقيم القاعة الرئيسية لمواجهة كورونا

شهد مجلس النواب على مدار الساعات القليلة الماضية إنهاء كافة الاستعدادات، من أعمال الصيانة ورصف الطرق والأرصفة المؤدية إلى القاعة الرئيسية للمجلس، إيذانا ببدء دور الانعقاد الجديد. كما حرصت الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع علي تعقيم القاعة الرئيسية، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتخذها المجلس ضمن منظومة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما روجعت كل إجراءات الأمن والسلامة داخل حرم المجلس، وزود جميع الأبواب بالبوابات الإلكترونية التي تجري عمليات التفتيش وفقا للإجراءات التنظيمية الداخلية. وشددت الأمانة العامة للمجلس على ضرورة ارتداء جميع العاملين داخل المجلس للكمامات الطبية، ومنع الدخول من البوابات دون ارتداء الكمامة.

استعدادت البهو الفرعوني

واستعد البهو الفرعوني، وهو المكان المخصص للنواب لتناول بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات سواء الباردة أو الساخنة، لاستقبال النواب في دور الانعقاد الجديد، وأجريت صيانة لشاشات العرض الداخلية للمجلس، والتي تنقل الجلسة البرلمانية أثناء انعقادها.

إجراءات انتخاب اللجان البرلمانية

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادي ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ويشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا فى أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

ويعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وذلك في الجلسة المخصصة لذلك.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن فوز المرشحين بالتزكية.

وتنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.