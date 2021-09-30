النواب يخطر أعضاءه بجدول الجلسات البرلمانية.. تبدأ السبت المقبل

أخطر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعضائه بجدول الجلسات البرلمانية المقرر بدؤها يوم السبت المُقبل، وسط اصطفاف نيابي من جميع التكتلات تحت القبة، إذ يعقد مجلس النواب جلساته البرلمانية أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

وتشهد أعمال الجلسة البرلمانية يوم السبت المقبل، المُقرر أن تبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا، تلاوة قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

كما تشهد الجلسة العامة قرار رئيس جهورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

قانون اللائحة الداخلية

وتضمن جدول الجلسة، بموجب قانون اللائحة الداخلية للمجلس دعوة اللجان البرلمانية لتشكيل هيئات مكاتبها، أما الجلسة البرلمانية الأحد المقبل، تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً، ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

وشهد مجلس النواب حالة من الحراك الشديد، استعدادا لانطلاق جلساته العامة بعد غد «السبت»، فيما تُجرى أعمال الصيانة على قدم وساق، للانتهاء من كافة الطلاءات والتجديدات التي يشهدها المجلس خلال دور الانعقاد الثاني.

من ناحية أخرى، حرصت الأمانة العامة لمجلس النواب على إخطار أعضاء المجلس بجدول أعمال الجلسات العامة بالبرلمان عبر البريد الإلكتروني، و«التابلت» المُخصص لكل نائب.