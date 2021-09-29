«صحة النواب»: الكشف عن منشأ سلالة الموجة الرابعة لكورونا خلال أيام

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم الكشف عن نتائج الدراسات التي تجري على تحليل عينات المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك لمعرفة منشأ سلالة الموجة الرابعة للفيروس، وسيتم الكشف عنها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

العليا للفيروسات: يجب التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

وعن المؤشرات المبدئية لنتائج تحليل عينات فيروس كورونا، أوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن هناك زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وكثرة الإصابات بين الأطفال والعائلات، لافتا إلى أن الإصابات غالبيتها بسيطة ومتوسطة وأن الحالات الشديدة قليلة.

العليا للفيروسات: لم يتم اكتشاف سلالات جديدة لكورونا بعد «دلتا»

وأضاف رئيس صحة النواب، أن السلالات الموجودة حاليا هي سلالة دلتا لفيروس كورونا وأن منشأ السلالة في مصر مازال أوروبي، بجانب عدد بسيط من الأنواع، مناشدا المواطنين الفترة المقبلة بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل مع ضرورة الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.

وناشد رئيس صحة المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالمرض، بجانب ضرورة الاهتمام بالحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19» من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية للحصول على اللقاح، مؤكدا أن لقاحات «كوفيد 19» الموجودة حاليا كلها آمنة، ولا توجد منها أي أضرار جانبية تؤثر على صحة المتلقي والحاصل على اللقاح، منوها إلى أن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا بسيطة جدا ولا توجد منها أي خطورة.