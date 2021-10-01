ضبط شخص أوهم مواطنة بقدرته على توظيفها واستولى على مليون جنيه منها

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من «سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة»، بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبالغ مالية «مليون جنيه»، مدعيا علاقاته ونفوذه - على خلاف الحقيقة - بعدد من الشخصيات، ومقدرته على ترشيحها لشغل إحدى الوظائف.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة «أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة»، وقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين تتمثل فى إيهامهم بقوة علاقاتهما ببعض الشخصيات، واحتالا على الشاكية بزعم قدرتهما على ترشيحها لتولي إحدى الوظائف - خلافا للحقيقة – وتمكنا من الاستيلاء منها على قرابة 900 ألف جنيه بالإضافة إلى تحويل مبلغ 100 ألف جنيه على الحساب البنكى للثانية – بزعم كونها زوجة أحد المسئولين، وكذا حصولهما على عقد بيع شقة مملوكة للشاكية تقدر قيمتها بمبلغ 2 مليون جنيه، وقامت المتهمة الثانية بموجبه بالتقديم على قرض بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه بضمان الشقة، بقصد الاستيلاء عليه بالكامل.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهمين وضبطهما.. وبحوزتهما «مبلغ مالي- 3 هواتف محمولة من متحصلات نشاطهما الإجرامي- بعض الأوراق الخاصة بالمجني عليها»، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم التزوير

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام فني أجهزة بإحدى شركات الأنظمة التكنولوجية وماكينات عد النقود، بالاستيلاء على مبالغ مالية من العملاء بزعم إجراء عمليات صيانة للماكينات، وأنه مفوض من قبل الشركة بذلك بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة - على خلاف الحقيقة – .

بالفحص تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة «فني صيانة بالشركة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية». إذ استغل المذكور طبيعة عمله بالشركة كفني صيانة وعلمه بالشركات الخاصة التي وردت ماكينات لها، ووإجرائه الصيانات لهؤلاء العملاء خلسة دون علم مسؤولي الشركة مقر عمله، وتحصل منهم على مبالغ مالية بموجـب فواتير تحصيل مزورة، نظير التعاقدات والصيانات الدورية وبدل الانتقالات.

فني ماكينات نقود فورية يحتال على عملاء شركته

واتخذ من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي في تزوير الفواتير والمحررات المنسوبة للشركة مقر عمله، ومهرها ببصمات أختام مقلدة لذات الجهة، ثم يستولي على التعاقدات التي تُسلمها الشركة له وتكلفه بالتوجه بها إلى بعض من عملائها لتجديد تعاقداتهم بشأن الصيانات السنوية للأجهزة المبيعة لهم من الشركة، ثـم يزعــم لمسؤولـي الشركـة مقــر عملــه عـدم رغبـة العمـلاء فــي تجــديد تـلك التعـاقـدات السنـويــــة، وتمـكن المذكور مــــن خلال نشــاطه الإجرامي مــــــن الاستيلاء عــــلى مبــالـــــغ مــــاليــة بــإجمـالــي (750 ألـف جــنيــه تقريباً) من العديد من عملاء الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الشركة عمله، وبإرشاده أمكن ضبط المحررات المزورة بمحل سكنه عبارة عن كمية كبيرة من «فواتير تحصيل نقدية منسوبة للشركة خالية البيانات ومعدة للتزوير- تقارير صيانة وإصلاح وتشغيل مزور بالكامل - عقود الصيانة - مقايسات أعمال- شهادات ضمان- أوراق إسترداد مصاريف إنتقال- أوراق عليها إسم وشعار وبيانات الشركة خالية البيانات- 4 أكلاشيهات بإسم الشركة- لاب توب - وطابعة»، وبفحص جهاز اللاب توب تبين أنه محمل بصور من المستندات المضبوطة وبرنامج تعديل الصور .

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأضاف بقيامه بتزوير المحررات والمستندات باستخدام جهاز الحاسب الآلى المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية.