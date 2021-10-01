غلق أكثر من نصف مليون محل ومقهى في 10 أشهر خالفت مواعيد العمل

مع بدء تطبيق مواعيد الشتاء لفتح وغلق المحال العامة، كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش التي خالفت المواعيد وأغلقت منذ صدور قرار وزير التنمية المحلية أول ديسمبر 2020 وحتى الأسبوع الماضي، بلغ عددها 548702 محل ومطعم ومقهى، منها 126484 محلا مخالفا، و97988 سوقا و96892 مطعما و118976 مقهى و10862 ورشة.

كما جرى غلق أكثر من 97500 مركز دروس خصوصية «سنتر»، نظرا لمنع عمل المراكز التعليمية، فهي غير مرخصة ومحظور عملها وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم.

عقوبة المحلات المخالفة لمواعيد الغلق

وأضاف قاسم لـ"الوطن" أنه لا تهاون في غلق المحال والمنشآت المخالفة لمواعيد الغلق من محال وكافيهات ومطاعم وورش، مشير إلى متابعة انتظام مواعيد فتح وغلق المحال حتى الآن، وبدأت المحافظات تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال وعلى أصحاب تلك المنشآت الالتزام بالمواعيد المقررة، لتحقيق الانضباط وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

إنفاذ القانون على المخالفين

ولفت إلى أن المحافظات تسير لجانا وحملات لمتابعة مواعيد الغلق والتزام المحلات وإنفاذ القانون على المخالفين، من خلال الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة، للحد من التجاوزات وفرض الانضباط ومنع الفوضى وترشيد الاستهلاك والحفاظ على هدوء الكتل السكنية وعدم إزعاج المواطنين، إضافة إلى السماح للقائمين على النظافة بالعمل على تجميل وتنظيف الشوارع والمياديين والقيام بمهام عملهم.

مواعيد غلق المحال

وأوضح أن من حق اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، تعديل مواعيد غلق المحال وفقًا للظروف الراهنة وتداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى ضرورة اتباع المنشآت الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعى ونسبة التشغيل، وتحديدا في المقاهى والمطاعم، واستخدام أدوات أحادية الاستخدام من أكواب وأطباق والعمل على تعقيم وتطهير المنشآت من أجل الحفاظ على السلامة العامة.