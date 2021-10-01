ضبط مبرمج كمبيوتر في المعادي بتهمة التحرش بفتاة عبر «إنستجرام»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» يتضمن تضرر إحدى الفتيات من صاحب حساب بذات الموقع لقيامه بالتحرش بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مستخدم الحساب المشكو في حقه وتبين أنه «مبرمج كمبيوتر - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي».

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه، وبمواجهته قرر بقيام المجني عليها بمراسلته لمساعدتها في استرجاع حساب قديم خاص بها، فطالبها بمحادثتها عبر الفيديو للتأكد من هويتها واعترف بارتكاب واقعة التحرش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.