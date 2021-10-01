نتائج السادس الإعدادي 2021 العراق.. تظهر خلال ساعات قليلة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق عن إعلان نتائج السادس الإعدادي 2021 العراق خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من رصد وتصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع محافظة دولة العراق، والخاصة بجميع المواد التي قام الطلاب بأداء الاختبارات بها، وأوضحت الوزارة خلال بيانها أنها انتهت من جميع عمليات رصد الدرجات والتصحيح، ومن المتوقع في الساعات القليلة المقبلة أن يتم اعتماد النتيجة، استعداد لتحميلها على الموقع الرسمي للوزارة.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2021 العراق، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على نتائج السادس الإعدادي 2021 العراق

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على النتيجة الخاصة به في الصف السادس الإعدادي بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة من هنا.

- ثم بعد ذلك الشطالب باختيار اللينك الخاص بالاستعلام عن النتائج.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب الراغب في الحصول على نتيجته باختيار وتحديد النتائج للسادس الإعدادي بالدور الأول.

- ثم تظهر أمام الطالب صفحة خاصة بالبيانات الخاصة به، والتي تشمل «الاسم، ورقم الجلوس، وبعض من البيانات الأخرى التي تخص الإدارة التعليمية التابع لها».

- وبعد أن يملأ الطالب تلك البيانات الخاصة به يضغط على «استعلام»، حتى تظهر للطالب النتيجة الخاصة به.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية العراقية أنه خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم الانتهاء من عمليات التجهيز الخاصة باعتماد النتيجة، حتى تكون النتيجة بين يد التلاميذ على الموقع الرسمي الإلكتروني، كما تحرص الوزارة على إعلان التلاميذ بالتطورات التي تحدث حول إعلان النتيجة الخاصة بهم لحظة بلحظة، كما أنه فور اعتماد النتيجة وإتاحتها على الموقع الرسمي، ستعلن الوزارة عن ذلك.