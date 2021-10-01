نقيب الفلاحين: القطن وصل لأعلى سعر شراء من المزارع في التاريخ

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن موسم القطن لعام 2021، حقق أكبر مفاجأة للمزارعين والتجار، ووصل سعر قنطار القطن بوجه بحري لأعلى من 4.600 جنيه لأول مره في التاريخ، محققا مكاسب خرافية.

موسم القطن

وأضاف عبد الرحمن أن سعر قنطار القطن العام الماضي كان يباع بأقل من 2000 جنيه، مشيرا إلى أن مساحة زراعة القطن هذا الموسم وصلت 236 ألف فدان بجميع أنحاء الجمهورية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن مشكلة القطن الرئيسية تكمن في التسويق والتسعير، وأن حل هذه المعضلة يكمن في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وأن أسعار القطن هذا العام مشجعة وستؤدي إلى زيادة مساحات زراعته العام المقبل.

محصول القطن

وأوضح عبدالرحمن أن 95% من المساحة المنزرعة بالقطن هذا الموسم كانت في الوجه البحري، وتقلصت مساحة القطن في الوجه القبلي بعد الخسائر المتتالية لمزارعيه طوال الأعوام السابقة، ومعظم من زرع القطن كان يهدف بالأساس لتحسين خصوبة أرضه، إلا أن ارتفاع أسعار القطن عالميا وزيادة الطلب عليه مع ضعف الإنتاج العالمي أدى إلى انتعاش تجارة القطن، بما ينبئ بمستقبل مشرق للذهب الأبيض المصري.