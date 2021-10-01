سيدة البدرشين: «زوجي ولع في نفسه لما عرف أني هخلعه»

«تعبت من سوء معاملته، كان بيضربني على أي خلاف، مش بيعرف يتكلم غير بإيديه، عشان كده مشيت من منزل الزوجية وروحت منزل أسرتي عشان خلاص خدت قرار بالخلع»، تلك الكلمات كانت ملخص شهادة زوجة عمرها 35 عاما أمام النيابة العامة، بعد أن أحرق زوجها نفسه، لرفضها الصلح والعودة إلى منزل الزوجية وأنها تمسكت بإنهاء علاقتها الزوجية، وأقامت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، وعندما علم الزوج بخلعه، حضر إليها وحاول استعطافها للتراجع عن تلك الدعوى، وبعدها أشعل النيران في نفسه فأصيب بحروق بالغة.

قصة حب بين سيدة البدرشين ونجار مسلح

وأضافت سيدة البدرشين، أنها تعمل مدرسة وتزوجت من شريك حياتها الذي يعمل نجار مسلح، بسبب وجود قصة حب بينهما نشأت قبل الزواج بقرابة سنة بحكم الجيرة، وأن زواجها من جارها وافقت عليه أسرته بل رحبت به، لكنها بعد الزواج بسنوات اكتشفت حقيقة زوجها ومعاملته السيئة واعتداءه عليها بالضرب بشكل مستمر، وأنها تحملت كثيرًا من أجل الحفاظ على أسرتها، خاصة أنها أم لطفلين حتى فوجئت بقيام زوجها بحرق نفسه.

سيدة البدرشين: تعبت من سوء معاملة زوجي

وتابعت سيدة البدرشين، أنها ليست طرفًا في تصرف زوجها، لكنها كانت تطالب بحقوقها الزوجية والقانونية، وأقامت دعوى خلع عندما يأست من تصرفاته، وأيقنت عدم إصلاح تصرفاته والتخلي عن المعاملة السيئة، وأن زوجها أشعل النيران في نفسه بعد أن غادر منزل أسرتها وقت وجوده في منزله، وأنها علمت بالخبر من جيرانه الذين حاولوا إنقاذه ونقلوه إلى مستشفى أم المصريين.

إصابات بالغة بنسبة حروق 65 في المائة

وتلقت النيابة العامة تقريرًا طبيًا من مستشفى أم المصريين، يفيد بمعاناة شاب عمره 36 عاما، من حروق كبيرة بلغت نسبتها 65%، وتم احتجازه داخل قسم الحروق بالمستشفى، ولا يمكن استجوابه بسبب سوء حالته الصحية، وبينت تحريات المباحث أن الحادث لا يوجد فيه شبهة جنائية وأن الشاب حاول التخلص من حياته عندما فشل في إقناع زوجته بالعودة إلى منزل الزوجية وعلم بأنها أقامت ضده دعوى خلعًا.