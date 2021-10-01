«الجيزة» تعلن هدم «عشش الزرايب» وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن قيام أجهزة مركز ومدينة أوسيم بإزالة جميع عشش منطقة الزرايب بالبراجيل، وتحرير محاضر ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.

استمرار عمل أجهزة أبو النمرس حتى ظهر اليوم للسيطرة على الحريق

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أن أجهزة مركز ومدينة أوسيم تواجدت منذ اللحظات الأولى لاشتعال الحريق والسيطرة عليه لمعاونة الأجهزة المعنية والحماية المدنية، لافتا إلى استمرار عمل أجهزة مركز ومدينة أوسيم منذ الساعة التاسعة مساء أمس حتى ظهر اليوم.

هدم 400 عشة كانت موجودة على مساحة 170 فدانا بمنطقة الزرايب

ولفت المصدر إلى قيام أجهزة مركز المدينة بهدم ما يقرب من 400 عشة كانت موجودة على مساحة ما يقرب من 170 فدانا بمنطقة الزرايب بالبراجيل التابع لمركز ومدينة أوسيم دون أي خسائر بشرية أو مادية خلال عملية الهدم.

وكان حريق نشب في وقت متأخر من أمس الخميس، في منطقة الزرايب بالبراجيل، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وهو ما أصاب أهالي المنطقة بحالة من الرعب.

استخدام «اللوادر» والمعدات لفتح الطريق لتسهيل مهمة قوات الحماية المدنية

وأكد المصدر استمرار اشتعال الحريق بعشش منطقة الزرايب بالبراجيل لما يقرب من 9 ساعات، ما أدى إلى اشتعال الحريق في العشش الموجودة، رغم استخدام أجهزة مركز ومدينة أوسيم لـ«اللوادر» والمعدات لفتح الطريق، لتسهيل مهمة قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية للسيطرة على الحريق.

وقال المصدر، إن الحريق بدأ في «عشة»، وسرعان ما انتقل إلى العشش المجاورة، لافتا إلى أن قوات الحماية المدنية استطاعت السيطرة على الحريق وعدم امتداد النيران للمنازل المجاورة للعشش المحترقة، بالتنسيق بين الأجهزة المعنية حتى السيطرة على الحريق.

وأكد المصدر أنه فور اندلاع الحريق، قامت غرفة العمليات بمركز ومدينة أوسيم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية بمحافظة الجيزة التي قامت بدورها بالإبلاغ والتنسيق مع الأجهزة المعنية حتى تم السيطرة على الحريق.